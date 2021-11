Tensions en Afrique : l'Ong Waraba Afrique sonne l'alerte

Ce vendredi 12 novembre, Larifou Saïd, avocat international et président de Waraba Afrique, a tenu à alerter l'opinion sur la situation alarmante dans certaines zones du continent africain. Dans ses missions régaliennes de rétablir la paix, la démocratie et l'amour en terre africaine, l'Ong Waraba Afrique avec d'autres associations panafricaines compte réagir pour la stabilité du continent.



L'avocat international se préoccupe de la situation au Mali avec ce régime de transition, "un régime d'exception" pour une situation d'exception, dit-il. Il interpelle alors la Cedeao par rapport à sa démarche avec le peuple malien qui a plutôt besoin d'un soutien que d'une sanction.



Cette organisation panafricaine déplore la fermeté de cette même Cedeao à l'encontre du chef de l'État actuel en Guinée, tout le contraire de ce que l'organisation communautaire montrait à l'égard du régime de Condé.



Vu la situation actuelle en Éthiopie qui interpelle la responsabilité des peuples africains, Saïd invite toutes les forces progressistes à se rassembler pour un appel à un cessez-le-feu.



Toutefois, si leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, Saïd Larifou et toutes les associations derrières le Waraba, comptent user du droit pour passer à la vitesse supérieure.