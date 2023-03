Tensions sociales : Cheikh Ibrahima Diallo appelle la classe politique à préserver la stabilité

Cheikh Ibrahima Diallo, le fils de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et son actuel khalife, a appelé la classe politique sénégalaise à œuvrer en toute responsabilité à la préservation de la stabilité du pays.



“Nous nous adressons à toute la classe politique : adoptez une attitude de paix et de responsabilité afin de préserver la paix et la stabilité nationales, et éviter de plonger le pays dans des dérives”, a-t-il déclaré en marge du troisième anniversaire de la disparition de son défunt père Cheikh Mouhidine Samba Diallo de Sagne Bambara.





La cité religieuse a accueilli des milliers de fidèles venus rendre hommage au défunt guide religieux. “Nous invitons les acteurs politiques à incarner les valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres telles que la droiture, la compétence et le sens de la responsabilité“, a-t-il ajouté.





Il a aussi regretté certaines attitudes de la part de leaders politiques. “Appeler des enfants à la résistance, les sortir dans la rue pour faire face à des gendarmes, des policiers n’est pas la bonne attitude. Le pays n’a pas besoin de ça, mais plutôt de stabilité nationale, pas de marches nationales, ni de provocations, de guerre, mais de paix nationale et de stabilité", a conclu le patriarche de Sagne Bambara.





Ce dernier a, par ailleurs, fustigé les dérives sur Internet qui, selon lui, sont en train de prendre de l’ampleur, avec des gens malintentionnés qui déforment souvent les propos des guides religieux.