Thierno Madani Tall fait l’éloge de Macky Sall

Le Khalife général de la Famille Omarienne, Thierno Madani Tall, n’a pas tari d’éloges sur Macky Sall, ce dimanche. Le Guide religieux a salué l’action du chef de l’État et évoqué notamment son bilan qui, selon lui, “dépasse celui de ses prédécesseurs”. Il a notamment mis en exergue le “pont sur le fleuve Gambie, qui désenclave la Casamance” et la “construction du pont de Rosso entre le Sénégal et la Mauritanie”.



Thierno Madani Tall considère que Macky Sall est un “homme béni”, dont “le bilan dépasse celui de ses prédécesseurs”.



Face aux tensions qui planent sur le pays, l’homme religieux a également relevé le côté rassurant de Macky Sall, en tant qu’homme d’État.