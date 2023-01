Thiès / Opération «Weur Ndombo» : Birame Souleye Diop acte la "résistance"

«Personne ne touchera à Ousmane Sonko!», a averti l'Administrateur du parti Pastef, Birame Soulèye Diop à Thiès, cette semaine, au cours d’une cérémonie de lancement de «L’opération ‘’Weur Ndombo’’».





Devant les nombreux militants et sympathisants Thiessois de Ousmane Sonko, le maire de la commune de Thiès-Nord s’est voulu catégorique : « notre seul et unique candidat, c'est Ousmane Sonko », d’où l’opportunité saisie, séance tenante, pour décliner une feuille de route dans la perspective de la présidentielle de 2024. « Nous lançons officiellement « L’opération ‘’Woor Ndombo’’ et, par la même occasion, déclarons officiellement que Ousmane Sonko est notre candidat de A à Z. Nous voulons 2 millions de primo-votants. Nous allons nous donner corps et âme pour y parvenir, par tous les moyens légaux ».





Dans la perspective de la présidentielle 2024, le maire de Thiès-Nord remarque : « On fera des porte-à-porte, commune par commune, pour rencontrer en tête-à-tête les populations pour les recenser, prendre leurs contacts, pour au soir de cette journée électorale, avant même 17 heures, le Président Macky Sall soit chassé du palais ». Et d’alerter : «Les portes de la prison ne se refermeront jamais derrière Ousmane Sonko!».





Par rapport à l'affaire Sweet Beauté, les Patriotes de Thiès s’engagent avec fermeté à « soutenir et défendre leur leader. « Si le Président Macky Sall pense qu'il nous fait peur de par son armée, qu'il sache que nous sommes prêts à perdre la vie s'il le faut dans ce combat et si c'est pour la prison, qu'il sache que nous pouvons lui assurer que les prisons ne se fermeront plus jamais dans ce cas ». Tout en rappelant que « Ousmane Sonko est le choix des Sénégalais, des jeunes, Dieu l'a fait, que vous le vouliez ou non, quel que soit Alpha, il va atterrir au palais ».