Thiès : Papa Amadou Sarr remet 20 camions frigorifiques aux mareyeurs et lance un message fort à la jeunesse

(Thiès, envoyés spéciaux) - La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) a bouclé sa mission de la journée de ce mardi 20 avril, dans la ville de Thiès, après Fass Boye (département de Tivaouane) où elle a réceptionné une usine de fabrique de glaces.

A Thiès, le Délégué général de la Der/Fj a procédé à la remise de 20 camions frigorifiques aux mareyeurs sur un total de 55.







Il s’agit ici, de camions flambants neufs de 5 et 10 tonnes. Ils ont été achetés par la Der/Fj et s’inscrivent dans le programme de renouvellement des camions frigorifiques que la Der/Fj a mis en place au profit des mareyeurs du Sénégal.





Au cours de la cérémonie officielle de remise de clef, qui s’est tenue à la place de France, Papa Amadou Sarr a annoncé qu’en plus de ces camions, la Der/Fj a décidé d’injecter 2 milliards supplémentaires pour acquérir 50 autres d’ici la fin de l’année 2021.

Le patron de la Der/Fj a également décidé d’ouvrir des points « Nano-crédits » au niveau des trois marchés les plus grands de Thiès pour financer les femmes mareyeuses dans leurs activités quotidiennes.





S’adressant à la jeunesse thiessoise, Papa Amadou Sarr dira : « La jeunesse thiessoise, le Président Macky Sall a confiance en vous. Le Président Macky Sall, lors de son discours du 3 avril, si vous l’avez bien écouté, a concentré l’essentiel de son discours, les 90% de son discours, sur la jeunesse. La formation, l’emploi, l’insertion. C’est ce qui motive la tenue du conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion des jeunes qui aura lieu après demain (jeudi) au Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) à Diamniadio ».





Il ajoute : « Lors de cette conférence, le président de la République réaffirmera sa vision, sa volonté d’investir dans le capital humain, d’investir en vous jeunes du Sénégal pour que vous soyez le futur de ce pays. Et je peux vous dire une chose : le Président, dans tous ses plans aujourd’hui, à travers le Plan Sénégal émergent à l’horizon 2035, le capital humain y joue au moins, 50% avec le Pse jeunesse, le Pse ville verte, le Pse économie numérique, et tous les programmes qu’il a mis en place (…). Et quand on met ensemble tous ces programmes, c’est plus de 1000 milliards de francs Cfa qui sont disponibles pour vous jeunes du Sénégal. Donc, ne désespérez pas, ne vous fâchez pas, ne sortez pas dans la rue, prenez vos ordinateurs, déposez vos projets, écrivez de bons projets, venez nous voir et on va vous financer et vous allez travailler. Aujourd’hui, plus que jamais, il faudrait que nous tous, jeunes du Sénégal, soyons unis, soyons forts et sachions que ce pays nous appartient et c’est à nous de construire l’avenir de ce pays. Personne ne le fera pour nous ! ».





Satisfaction d’une vieille doléance





Ces véhicules made in Sénégal (Sen bus) avec une garantie de 3 ans, ont été bien accueillis par les bénéficiaires. En effet, Mme Aïda Diouf, présidente du GIE Japalanté à Mbour, et Général Djiby Ndiaye, président du Collectif national des mareyeurs pour le développement du Sénégal (Cnmds), ont apprécié le geste avant de décerner une mention spéciale au président de la République Macky Sall. Et au Délégué général de la Der/Fj qui, selon eux, vient de satisfaire une vieille doléance.