Tottenham : critiquer sa philosophie de jeu, Mourinho n'a pas aimé !

Les journalistes anglais sont bien placés pour le savoir, José Mourinho est plutôt susceptible. Confirmation dans cet extrait du document "All or Nothing : Tottenham Hotspur" diffusé par Amazon.



Récemment nommé manager des Spurs au moment du tournage, le Portugais entend à la télévision un journaliste ou consultant critiquer sa philosophie de jeu. Pire, ce spécialiste le décrit comme un coach du passé. De quoi agacer le "Special One" qui s’est levé pour éteindre la télévision en invitant son détracteur à aller se faire…

Quand Mourinho est critiqué

This is so funny!!!! You just have to love Jose Mourinho pic.twitter.com/y3AWRnaJzc