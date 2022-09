Touba : SENUM SA déploie un impressionnant dispositif

A quelques jours du Magal 2022, l’heure est aux derniers réglages. C’est dans ce sens que Sénégal Numérique (SENUM) S.A, dirigé par Cheikh Bakhoum, a pu, lors de ses visites au Khalife général des mourides et son porte-parole, faire le point sur le dispositif mis en place par par la société dans le cadre de cet événement et sur l’accompagnement du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK).









A cet effet, au niveau de l’hébergement et du stockage, la structure compte mettre à disposition trois serveurs pour répondre à l’architecture de haute disponibilité de la plateforme de gestion des admissions à l’université. Elle compte aussi s’investir pour la création et le déploiement du certificat de sécurité que la société KHEWEUL.COM a mis à la disposition du CCAK.





Concernant la connexion du site à la fibre optique prévue dans le cadre du projet PASSANT, Sénégal Numérique renseigne que le câble est déjà tiré de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni jusqu’à l’entrée de l’Université. “La connexion aux bâtiments sera faite quand le dispositif de raccordement sera fonctionnel”, assure le communiqué reçu par Seneweb.





Ainsi, 6 bornes Wifi seront remises aux responsables de l’Université pour faciliter sa disponibilité dans l’enceinte du complexe. 1500 utilisateurs pourraient ainsi se connecter simultanément avec un “bon débit”.





Pour le Magal, 10 bornes Wifi seront installées dans des lieux d’hébergement des pèlerins et dans quelques places publiques afin de permettre à des milliers d’usagers de se connecter gratuitement.





Les sites couverts sont :





- Résidence Cheikhoul Khadim





- Mbaroum Serigne Fallou





- Daaray Kamil





- Résidence du Khalif général des Mourides à Darou Miname





- Résidence de Serigne Abdou Karim Mbacké





- Janatoul Mahwa





- Résidence Cheikhoul Khadim d’Héliport





- Résidence Cheikhoul Khadim de Darou Marnane





- Niary Baye Fall à Mbacké





Afin d’accompagner les Forces de Défense et de Sécurité dans leurs opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens durant le Magal, des caméras de surveillances ont été déployées par l’institution dans les alentours de la Grande Mosquée de Touba, dans les grandes artères des villes de Mbacké et Touba ainsi que sur certaines places de forte affluence. Ce dispositif est complété par un centre de commandement opérationnel équipé et mis à la disposition des forces de défense et de sécurité (FDS) à savoir la Gendarmerie, la Police, les Sapeurs-pompiers, la Douane, etc.





Réseau de communication fermé