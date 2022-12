Touba: Serigne Mountakha désarme Xudamul Xadim, Safinatoul Amane et renforce la police et la gendarmerie

Fin de mission pour les deux polices religieuses de Touba ! Safinatoul Amane et Xudamul Xadim ne sont plus chargées de veiller au respect des bonnes mœurs dans la cité religieuse. Ainsi, Modou Diop Diaobé et ses hommes sont désarmés suite à une décision prise par le Patriarche de Darou Miname.





La sécurisation dans le titre foncier de la capitale du mouridisme est réservée, désormais, exclusivement à la police et à la gendarmerie.





L'information a été donnée par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké à l'occasion d'une rencontre avec les autorités sécuritaires et administratives locales.





Quelques jours après le braquage d'une station-service à Ndamatou et l'agression mortelle d'une fillette à Dianatou Mahwa, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a plaidé pour le renforcement de la sécurité à Touba. Le patriarche de Darou Miname a fait des recommandations allant dans ce sens.





Le khalife général des mourides avait convié, ce mardi, les autorités sécuritaires et administratives locales, en présence de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.