[Entretien exclusif] Tournée économique, accueil du Président, cheval offert, critiques de l’opposition, locales de 2022…, Abdou Karim Sall à cœur ouvert

Ministre de l’Environnement et du Développement durable et responsable politique de l’Alliance pour la république (Apr) à Mbao (Dakar), Abdou Karim Sall a accueilli chaleureusement, ce jeudi 17 juin, le Chef de l’Etat, Macky Sall, chez lui à Orkadiéré (dans département de Kanel), dans le cadre de sa tournée économique qu’il effectue depuis samedi dernier dans le Nord du pays.Dans cet entretien exclusif qu’il a accordé à Seneweb à l’issue de cet accueil, le politique s’est prononcé, à cœur ouvert, sur la tournée économique du président de la République, la mobilisation et l’accueil qu’il lui a réservé dans son village natal, les réalisations de Macky dans le département de Kanel notamment, les élections locales de 2022 et sa candidature à la mairie de Mbao, les critiques de l’opposition sur ladite tournée, entre autres.Selon lui, le Président Sall est « incontestablement le champion de l’équité territoriale et sociale ».