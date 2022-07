Transports, Construction, Santé, Education, Création d’Emplois : Amadou Hott présente les bons comptes des réalisations de Benno Bokk Yakaar

L’émergence n’est pas un slogan. Elle est en marche avec la clé la restauration de l’équité territoriale. Les chiffres se passent de commentaire dans plusieurs domaines d’activités. Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Amadou Hott a tiré un bilan positif par secteur. En somme, il fait l’économie des réalisations du Président de la République, son Excellence, Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar. C’est le bon compte des réalisations.









Les chiffres parlent. Face à la presse, le 19 juillet, Monsieur Amadou Hott a dévoilé un portefeuille des réalisations de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon l’homme mis au-devant de la scène par ses camarades de coalition, le Président a accompli d’énormes efforts au plan budgétaire pour maintenir le pouvoir d’achat des populations et rendre certains produits alimentaires accessibles. Ces mesures, selon le ministre, « nous coûtent plus de 450 milliards de F Cfa". “Ce sont des mesures d’urgence réalisées en parallèle de nos politiques et investissements en cours pour une souveraineté alimentaire”, a-t-il précisé.





Pas moins de 500 000 emplois créés entre 2010 et 2019





Sur le plan macroéconomique, Hott précise que sur la période 2014-2018, un taux de croissance moyen de 6,6% a été obtenu. Alors qu’avant l’accession au pouvoir du Président Macky Sall, le taux de croissance était autour de 2,8% sur la période 2010-2013. Il a ainsi dressé un bilan positif en se fondant sur les chiffres. Durant la période 2014-2019, nous avons noté“Un déficit budgétaire mieux maîtrisé, un taux d’inflation faible (en moyenne 0.5% sur la période 2014-2019), une augmentation de 328,9 milliards d’exportations et un accroissement de la richesse collective passant de 9.168 milliards f Cfa en 2013 à 12.645 milliards en 2019 et pas moins de 500 .000 emplois créés sur la période 2014-2019”, a détaillé M. Hott.





Pour créer plus d'opportunités et d'emplois, entre 2013-2020, une enveloppe de 452 milliards de F CFA d’investissements a été affectée pour soutenir l’initiative privée, dans le cadre de l’entrepreneuriat et la formation des jeunes à travers les instruments créés tels que la DER, 3FPT, FONGIP entre autres.





Sur la même lancée, le programme ‘’Xeyu Ndaw Ñi’’ a également été une réponse pragmatique à la problématique de l’emploi post-crise avec des résultats tangibles après plus d’une année de mise en œuvre. Au total, près de 65.000 emplois ont été créés, plus de 12.000 jeunes enrôlés par la convention Etat-Employeur, plus de 160.000 bénéficiaires de formation et plus de 86.000 autres ont obtenu des financements. « Cette croissance a aussi permis à l’Etat de mener une bonne politique de redistribution avec l’amélioration durable de la protection sociale et plus d’équité sociale et territoriale », note le Ministre.





Le taux de couverture de risque maladie de la population du Sénégal est de 52% avec 3.989.524 bénéficiaires enregistrés au niveau des mutuelles de santé communautaires. A la fin de l’année 2021, 315.626 ménages ont pu bénéficier du programme national des bourses de sécurité familiale.





Infrastructures





Il a aussi cité le bilan de PUDC. Celui-ci a construit 698 km de pistes rurales et électrifié 336 villages. Il en est de même du PUMA qui a construit 21 infrastructures sanitaires et 24 ouvrages hydrauliques.





L’accès à l’eau s’est également amélioré avec le projet KMS3 qui produit 200.000 m3 d’eau par jour, touche 3 millions de bénéficiaires et vise à alimenter 1,5 millionsde personnes. Des améliorations ont également été notées au niveau de l’accès aux services sociaux de base, qu’il s’agisse de l’électricité, de la santé et de l’éducation.





Dans le domaine de la santé, 4 nouveaux hôpitaux ont été construits (Dalal Jam, Diamniadio, Ziguinchor et Fatick). A cela nous pouvons ajouter la construction de 4 nouveaux hôpitaux (Kédougou, Sédhiou, Touba et Kaffrine) ainsi que la création de 17 centres de dialyse. Plus de 1.686.000 personnes ont été prises en charge dans le cadre des initiatives de gratuité des soins.





5 millions de passagers à bord du Ter





En termes de transports, plusieurs ponts et autoponts ont été réalisés. Le TER avec plus de 5 millions de passagers depuis sa mise en service, favorise une nette amélioration du bien-être des populations des 18 communes traversées. Le réseau autoroutier qui était de 32 km en 2011 a été multiplié par 6 pour se situer à 189 km en 2021. Sur la période 2012-2021, 2.526 km de routes ont été revêtues contre 1.578 km sur la période 2000-2011. L’aéroport international Blaise Diagne a permis d’augmenter le nombre de passagers de 1,7 million en 2012 à 2,5 millions en 2019.





Le cap de l’émergence





Après le bilan, le Ministre de l’Économie a levé le voile sur les projections. Le gouvernement entend mettre en œuvre de nouvelles politiques et utiliser les ressources pétrolières et gazières pour offrir aux populations des perspectives rassurantes en vue de maintenir le cap vers l’émergence.





Ainsi, l’autonomisation des jeunes et femmes reste une priorité dans l’élan de création d’emplois et d’auto-emplois durables avec plus de 500 milliards FCFA prévus, ainsi qu’un point Nano-crédit, un pôle emploi et une maison de la jeunesse dans chaque département.





Sur le plan industriel, le gouvernement est en train de mettre en œuvre sa nouvelle stratégie de développement industriel avec notamment un programme de création de 5 agropoles pour renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et créer 45.000 emplois.





D’autres projets tels que le programme des 100.000 logements avec 634.000 emplois attendus, le programme d’Accélération Compétitivité Emploi (PACE) pour développer les chaînes de valeur et créer 50.000 emplois. Alors que le projet Preferlo va drainer l’eau dans les terres du Ferlo pour développer l’agriculture et l’agro-business et générer 79.000 emplois.





Des innovations seront également apportées dans le domaine de l’éducation. Il est prévu un centre de formation professionnelle par département avec le lancement des travaux de 38 centres ainsi qu’un Espace Numérique Ouvert (ENO) par département sans oublier les ISEP.





Les politiques de souveraineté actuellement en marche seront accélérées avec le programme national d’autosuffisance en riz et le projet des équipements agricoles et de construction de 120 entrepôts agricoles sur le territoire. La construction des hôpitaux Le Dantec, Seydi Malick Sy de Tivaouane, des hôpitaux de Mbour et de Saint-Louis, de la Polyclinique de principale et du centre d’oncologie de Diamniadio vont renforcer le maillon de la souveraineté sanitaire. Faudrait-il évoquer la relance de l’industrie pharmaceutique avec Médis Sénégal, la finalisation des projets MADIBA et Africamaril de production de vaccins et la réalisation du projet Phamapolis pour la souveraineté pharmaceutique.





S’agissant des infrastructures, nous avons en perspectives des projets comme le port de Ndayane, le programme spécial de désenclavement, les autoroutes de Mbour-Fatick-Kaolack, Dakar-Saint-Louis et le chemin de fer Dakar-Tamba. Sans oublier les projets en cours pour l’exploitation du pétrole et d’autres dans le domaine du sport pour un Sénégal qui gagne, un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous.