Troisième mandat : Amadou Ba refuse de trancher le débat

Durant son grand oral devant la représentation nationale, le Premier ministre, Amadou Ba a été, à plusieurs reprises, interpellé sur la question du troisième mandat. En guise de réponse, le chef du gouvernement a rétorqué que "l'heure est au travail".





Amadou Ba a en outre précisé que la question du troisième mandat relève de la "responsabilité personnelle du président Macky Sall". "Chacun a le droit d'avoir ses ambitions et il n'est interdit à personne de présenter sa candidature" a-t-il poursuivi.