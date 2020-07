Villarreal bat le Betis Séville et peut rêver de Ligue des champions

Intenable depuis la reprise de la Liga, Villarreal, vainqueur du Betis Séville (2-0), a enchaîné un cinquième succès en six matches. Côté andalou, Nabil Fekir a été expulsé.







On n'arrête plus Villarreal, invaincu depuis la reprise de la Liga début juin, et aujourd'hui aux portes de la Ligue des champions. L'ancien Marseillais Frank Anguissa et ses coéquipiers viennent d'enchaîner un cinquième succès en six rencontres en battant facilement le Betis Séville (2-0).





À trois points du Séville FC





Gerard Moreno a marqué rapidement sur penalty (1-0, 7e) avant d'inscrire un doublé d'une frappe à ras-de-terre, après un beau crochet sur Sidnei (2-0, 30e). Chez eux, les Andalous ont passé une mi-temps à dix après l'expulsion de Nabil Fekir (45e+3). Le Betis occupe la 13e place du classement.





Avant le déplacement de Getafe au Real Madrid ce jeudi, Villarreal monte à la cinquième place à trois points du Séville FC, le seul club à lui avoir pris des points depuis la fin du confinement (2-2, 22 juin). Dans l'autre match de ce mercredi soir, Valladolid, qui a manqué un penalty à la 90e+7, et Levante se sont séparés sur un 0-0. Hatem Ben Arfa n'est pas entré en jeu.