Violences, taux de participation : La réaction de Dr Malick Diop après son vote

Dr Malick Diop s'est exprimé face à la presse après avoir accompli son devoir citoyen à l'école Rue 10 à Amitié. Le responsable AFP et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est réjoui du calme qui a prévalu dans la plupart des centres de vote, non sans regretter les manquements relevés et liés au matériel électoral. Il est également prononcé sur la violence qui a émaillé la campagne électorale par endroits.