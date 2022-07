Visite de la route du Daandé Mayo par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a effectué une visite des axes stratégiques de la route du Daandé Mayo qui traverse les localités qui cohabitent avec le fleuve Sénégal. Mansour Faye et sa délégation, constituée des techniciens de son service, du directeur de l’Agéroute et des responsables des entreprises en charge des travaux, ont sillonné une partie du tracé du projet qui vise le désenclavement de plusieurs villages agricoles situés au nord-est du pays.





Durant ce périple, Mansour Faye qui a rencontré les élus, les autorités administratives et les populations, a raffermi l’engagement de l’Etat pour la réalisation du projet dont les travaux ne devront durer plus de 18 mois.