Visite de travail : Le ministre de la jeunesse et de l’emploi Burkinabé adoube le dispositif de l’ANPEJ

L’Agence Nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes ANPEJ a reçu hier la visite du ministre de la jeunesse, de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi du Burkina Faso. Monsieur Salifo TIEMTORÉ accompagné d’une forte délégation a été accueilli par le Directeur Général, Monsieur Tamsir Faye et ses collaborateurs.

Au cours des échanges, M. TIEMTORÉ a insisté sur la nécessité de mutualiser les moyens et les ressources de nos pays pour répondre à la lancinante question de l’emploi des jeunes qui est une problématique commune à l’ensemble des pays de la sous-région.







Dans son mot de bienvenue, le Directeur Général de l’ANPEJ, Monsieur Tamsir Faye, a adressé au Ministre et à sa délégation, les remerciements de son homologue sénégalais, Madame Néné Fatoumata Tall, ministre de la jeunesse, et marqué toute sa satisfaction à partager avec un pays frère les bonnes pratiques et les expériences en cours dans le domaine de la promotion de l’emploi des jeunes au Sénégal.





La stratégie d’intervention de l’Agence a été présentée à la délégation, le focus a été mis sur la présentation du Système d’information sur le marché de l’emploi (SIME) qui a été lancé récemment et qui va permettre à l’ANPEJ de se positionner comme la porte d’entrée du dispositif de promotion de l’emploi et de l’entreprenariat au Sénégal.





Position confirmée par le Président de la République dans le cadre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’entreprenariat à travers l’ouverture des pôles emploi entreprenariat des jeunes et des femmes.





La délégation a terminé sa visite au niveau du centre sénégalo -allemand pour l’emploi, la migration et la réintégration CSAEM qui est un dispositif d’appui à la migration régulière et aux migrants de retour.





C’est sur une note de satisfaction, que le ministre burkinabé et sa délégation ont terminé la visite. Le Directeur Général et son équipe, ont été félicités pour le travail important que l’ANPEJ est en train d’abattre dans le cadre de la promotion de l’emploi des jeunes. Visiblement très séduit, le ministre a instruit ses services d’aller vers la mise en place d’une plateforme similaire au système d’information sur le marché de l’emploi en s’inspirant du modèle sénégalais développé par l’ANPEJ.





Il a de façon générale proposé la mise en place d’un cadre d’échange permanent sur toutes les questions relatives à l’emploi, la formation et l’entreprenariat.