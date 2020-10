[TAARIXU MAWLID] Voici comment Mame Maodo et Mame Rawane Ngom ont célébré le premier Gamou en 1902

En initiant le Gamou pour célébrer l’anniversaire de la naissance du Prophète (PSL), au début, ils étaient deux à Saint-Louis: Seydi El Hadj Malick Sy et El Hadj Rawane Ngom de Mpal. Ils partageaient le Coran en deux et chacun d'eux lisait une partie jusqu’au petit matin. Ils priaient le Fajr et s’arrêtaient. Dans notre rubirique ‘’taarixu Mawlid’’, Imam Moustapha Ngom revient, avec Seneweb, sur ces moments.