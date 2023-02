Xeyu Ndaw Yi : La commune de Biscuiterie fait part de sa satisfaction à Samba Ndiobene Ka

Journée marathon pour Samba Ndiobene Ka. Après l’étape de Tivaouane Peulh, le ministre du Développement Communautaire s’est rendu à la commune de Biscuiterie. Cette visite avait une double importance puisqu’elle permettait de constater l’état d’avancement du projet lancé par le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) mais aussi d’échanger avec les jeunes enrôlés dans le cadre du programme Xeyu Ndaw Yi.









Ainsi, un projet de pavage de 315000 m2 sur l’ensemble du territoire national a été initié par le gouvernement à travers le PROMOVILLES. Pour ce faire, un travail minutieux axé sur la sélection, la formation, a été opéré pour choisir la main-d' œuvre, essentiellement composée de jeunes, devant évoluer dans ce chantier. Un pari qui semble, pour le moment, porter ses fruits en témoigne le taux de réalisation de l’ordre de 76%.





Satisfait de ces résultats, le ministre Samba Ndiobene Ka a préféré mettre l’accent sur l’impact social du projet : « L’importance de ce programme est surtout d’accompagner les jeunes dans le cadre de l’employabilité. Mais le plus fondamental est de les former afin qu’ils soient plus compétents". Les concernés ont tenu à témoigner leur reconnaissance au ministre tout en l’exhortant à les solliciter dans le futur pour d’autres chantiers d’envergure.





Une requête que Samba Ndiobene Ka a accueilli en rappelant que les portes du PROMOVILLES et du ministère dont il a la responsabilité leur seront toujours ouvertes pour les accompagner surtout dans le but de les formaliser. « Il est important d’organiser ces jeunes autour des structures telles que les GIE ou une quelconque entreprise pour leur permettre de voler de leurs propres ailes », souhaite-t-il.