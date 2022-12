YanDjn aka. Altona63 - Salimata

Altona63 est un artiste qui veut unir les gens. Il veut utiliser le pouvoir de la musique pour transmettre la vérité.





C'est un artiste qui veut utiliser la musique pour répandre le bonheur mais aussi pour exprimer des vérités personnelles inconfortables et difficiles à prononcer. Et cela se traite avec de la musique.





Altona63 est un rappeur qui connaît la rue et veut partager ses expériences. C'est un artiste qui veut parler de l'âme à tous ceux qui ont vécu quelque chose de similaire. Il veut être honnête sur tous les hauts et les bas de la route de la vie.





Le rap est le langage de la vérité. Une autorité mondialement cultivée contre l'injustice. Altona63 aimerait parler cette langue. Rap is all about the lyrics. Le rap devrait être utilisé pour répandre la vérité. Le rap est l'œil et la voix de l'injustice sans voix de ce monde. Il veut faire partie de cette voix.





Sa force musicale est le rap. Sa musique a des influences actuelles qui sont contemporaines et culturellement diverses. Les rythmes hip-hop originaux rencontrent les Carebean Vibes, le Afro Beat et les mélodies orientales. Le monde de la musique est grand et beau. Altona63 aimerait profiter de ce monde merveilleux.





