Yeumbeul Nord : un financement de 200 millions FCFA remis à l’URMECS au profit des mutuelles d’épargne et de crédit

Ce jeudi 12 mai s’est tenu à Yeumbeul la cérémonie de remise de financement d’un montant de 200 millions FCFA à l’Union Rurale des Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Sénégal (URMECS) en présence de la ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam et de ses illustres invités à savoir le maire sortant de Yeumbeul nord, le Préfet du département de Keur Massar, le représentant de l’APSFD, les membres de l’URMECS et le député Moustapha Mbengue.



Conscient de la difficulté liée à l'accès aux financements pour certaines couches de la population, l’Etat du Sénégal ne cesse de chercher des voies et moyens pour résoudre cette problématique. C’est dans ce cadre que l’Etat du Sénégal a reçu le soutien de l’Union Européenne et du gouvernement italien à travers la PLASEPRI/PASPED.



Réunis pour la remise de financements accordés à l’URMECS dans le cadre de la ligne de microfinance de la PLASEPRI/PASPED, les acteurs du secteur des mutuelles d’épargne et de crédit (MEC) ont fortement salué l’initiative de la ministre Zahra Iyane Thiam. En effet, le représentant des bénéficiaires M. Ibrahima Ndao a tenu à magnifier ce financement et a enjoint les bénéficiaires à respecter leur engagement surtout en ce qui concerne le remboursement afin de permettre la pérennisation de ce genre d’acte et de favoriser l’octroi de ce type de financement dans le futur pour mieux contribuer à l’emploi des jeunes.



Emboitant le pas à son prédécesseur M. Abdou Khadir Gassama, PCA de l’URMECS, a tenu à magnifier les actes posés par Mme le Ministre à travers son engagement pour la réalisation de l’équité territoriale et l‘inclusion financière depuis qu’elle est à la tête de ce département et juge « qu’elle est le ministre qui aura le plus marqué de son empreinte ce ministère ». En outre l’URMECS a tenu à formuler des doléances pour l’amélioration de leurs conditions de travail.



Ce partenariat a permis ce refinancement de 200 millions FCFA pour 6 mutuelles d’épargne et de crédit, évoluant dans différents secteurs, à savoir les MEC Wollanté de Yeumbeul (63.300.000F), Jappo liguéy de Nguékhokh (59.500.000F), Sant sunu borom (10.200.000F) Dimbalanté (8.000.000F) Redibe (21.000.000) et Karambenor (38.000.000F).



Ce financement vient à point nommé et va contribuer en grande partie à l’objectif d’inclusion financière de l’Etat du Sénégal et permettra également à l’URMECS de favoriser l’accès à des services financiers et ainsi contribuer à l’amélioration des revenus et conditions de vie des bénéficiaires.



La ministre n’a pas manqué d’exhorter les bénéficiaires à faire bon usage de ces financements car se faisant ils pourront créer des emplois et apporter leur pierre à l’édifice du programme « Xeyu Ndaw YI » si cher à son excellence le Président de la république, M. Macky Sall. Ce dernier accorde une attention particulière au développement des PME et à la délivrance de services financiers et non financiers adaptés aux besoins des populations.