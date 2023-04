Zakat et Business halal : Des experts sénégalais dévoilent les chiffres et les opportunités de la certification halal

Le forum sur le « Business halal et la Finance sociale islamique au Sénégal : enjeux et perspectives » a baissé ses rideaux ce dimanche 9 avril 2023. Organisée par la Haute autorité du waqf (HAW) en partenariat avec le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), dans le cadre du Ramadan Expo Dakar (REDAK), ce deuxième jour de cette grande rencontre de haut niveau a été très riche pour ses nombreux participants. En effet, deux (02) panels ont été tenus sur des thématiques d’une importance capitale, à savoir : « Zakat : conception et mode de gestion » et « Business halal et industrie islamique ».