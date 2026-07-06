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Affaire Balogun: Le gouvernement allemand s'en mêle

Auteur: AFP

il y a 1 jour 12899 Lectures 10 Commentaires | English
Affaire Balogun: Le gouvernement allemand s'en mêle

Affaire Balogun: Le gouvernement allemand s'en mêle

"La politique n'a pas sa place sur le terrain" de football, a déclaré lundi à l'AFP la secrétaire d'Etat allemande aux Sports, Christiane Schenderlein, en réaction à l'affaire Balogun qui secoue le Mondial-2026.

"Les décisions des arbitres relèvent du sport", a-t-elle ajouté, affirmant que "le gouvernement allemand respecte l’autonomie du sport".

La Fifa a suspendu dimanche le carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun durant le Mondial-2026 après une intervention du président Donald Trump, suscitant un tollé. Les Etats-Unis affrontent la Belgique en 8e de finale lundi à Seattle.

Auteur: AFP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (10)

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    Moi ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Le propriétaire du ballon décide ki joue ou pas ou bien il récupère son ballon et chacun rentre chez lui,c’est ce kon a vécu à l’enfance
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    Dj wilson il y a 1 jour
    😅😅😅 vérité absolue
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    Pourie il y a 1 jour
    Je pensais même qu'il n'aimait pas les négros ? Mais comme c'est le soccer la on les aimes
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    Abdullah il y a 1 jour
    Balogun doit refuser cette décision sinon son nom sera à jamais lié à cette forfaiture. Aussi, les supporters américains doivent prendre leurs responsabilités
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    Kalzo il y a 1 jour
    Pour.moi.lafifa.doit.donner.la.coupe.a.donald.trump
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    KOROMAK il y a 1 jour
    Si le Sénégal avait battu la Belgique et devait rencontrer les USA, Trump allait appele Diomaye pour exiger une défaite des lions avec des menaces de sanctions ou de bombardement . L'humiliation est dans le camp des occidentaux qui en prennent leur gradrde ureusement pour nous,

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