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Auteur: AFP

il y a 1 jour

Affaire Balogun: Le gouvernement allemand s'en mêle

"La politique n'a pas sa place sur le terrain" de football, a déclaré lundi à l'AFP la secrétaire d'Etat allemande aux Sports, Christiane Schenderlein, en réaction à l'affaire Balogun qui secoue le Mondial-2026.

"Les décisions des arbitres relèvent du sport", a-t-elle ajouté, affirmant que "le gouvernement allemand respecte l’autonomie du sport".

La Fifa a suspendu dimanche le carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun durant le Mondial-2026 après une intervention du président Donald Trump, suscitant un tollé. Les Etats-Unis affrontent la Belgique en 8e de finale lundi à Seattle.