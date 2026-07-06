Affaire Balogun: Le gouvernement allemand s'en mêle
"La politique n'a pas sa place sur le terrain" de football, a déclaré lundi à l'AFP la secrétaire d'Etat allemande aux Sports, Christiane Schenderlein, en réaction à l'affaire Balogun qui secoue le Mondial-2026.
"Les décisions des arbitres relèvent du sport", a-t-elle ajouté, affirmant que "le gouvernement allemand respecte l’autonomie du sport".
La Fifa a suspendu dimanche le carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun durant le Mondial-2026 après une intervention du président Donald Trump, suscitant un tollé. Les Etats-Unis affrontent la Belgique en 8e de finale lundi à Seattle.
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