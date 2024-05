Côte d’Ivoire : Que d’or, que d’or !

En Côte d’Ivoire, le chef de l’Etat Alassane Ouattara s’est entretenu ce jeudi 02 mai avec le PDG du Groupe Montage Gold, Martino de Ciccio, à sa résidence sise à Cocody Riviera Golf. L’ancien directeur financier d’Endeavour Mining est venu annoncer au numéro 1 ivoirien la découverte d’un important gisement aurifère de classe mondiale dans les départements de Kani et Dianra.









Pour un investissement initial de plus de 400 milliards de F CFA









Selon M. de Ciccio, ce gisement aurifère mobilisera un investissement initial de plus de 400 milliards de F CFA avec la création de 4500 emplois directs et indirects, et le financement de projets sociaux en faveur des populations de ces localités.













La nation éburnéenne est peut-être bénie par les dieux depuis quelque temps.









On se souvient encore de la découverte début mars 2024, d’une importante réserve d’hydrocarbures sur le bloc pétrolier CI-205, à environ 45 kilomètres au large des côtes.