Mauritanie: le parti islamiste présente un candidat à la présidentielle pour la première fois depuis 2009

Le parti islamiste Tewassoul, parti d'opposition en Mauritanie, a annoncé jeudi la candidature de son leader à l'élection présidentielle prévue le 29 juin, une première pour cette formation politique depuis 2009.





Hamadi Ould Sid' El Moctar, président du Rassemblement national pour la réforme et le développement également connu sous l’abréviation Tewassoul, représentera ce parti légalisé en 2007 et devenu depuis le premier parti d'opposition au Parlement mauritanien avec 11 députés (sur 176).





Tewassoul avait boycotté l'élection de présidentielle de 2014 et soutenu un candidat hors de ses rangs à l'élection de 2019.





Le grand favori du scrutin de juin est le président élu en 2019, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a annoncé le 24 avril sa candidature pour un deuxième mandat à la tête de ce pays réputé être un pôle de stabilité dans une région en proie à la propagation jihadiste.





Tewassoul explique dans un communiqué avoir décidé de présenter un candidat au terme d'un "long débat" qui a conclu à la "nécessité d'un changement de la situation déplorable dans laquelle le régime a plongé le pays".





"Le citoyen mauritanien rêve de ce changement et compte sur l'engagement et le dynamisme de nos militants et toutes les forces de l'opposition pour voter contre le candidat du pouvoir pour y parvenir", ont ajouté les auteurs du texte.





Un peu moins d'une dizaine d'autres prétendants ont pour l'heure annoncé leur candidature, dont le militant pour les droits humains Biram Ould Dah Ould Abeid, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019.





La Mauritanie, vaste pays charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne d'environ 4,5 millions d'habitants, a connu une succession de coups d'Etat de 1978 à 2008, avant que l'élection de 2019 ne marque la première transition entre deux présidents élus.





Alors que le jihadisme se propageait ailleurs au Sahel, et notamment au Mali voisin, le pays n'a plus connu d'attaque depuis 2011.