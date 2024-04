Programme de transformation : Des dirigeants d’Afrique s’engagent à mener des réformes économiques ambitieuses avec l’IDA

Dix-neuf chefs d'État africains réunis à l'occasion d'un sommet se sont résolus à concentrer leurs efforts pour réaliser les aspirations de développement sur l'ensemble du continent.





C'est ainsi qu'un ambitieux programme va être mis en œuvre. Il vise à améliorer considérablement les conditions de vie ainsi qu’à créer de nouvelles opportunités. L'Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale sera au cœur de cette stratégie.





"Au-delà des déclarations, le sommet a vu la naissance d’un partenariat important, une coalition réunissant la société civile, les fondations, le secteur privé et les jeunes, et qui défendra une reconstitution robuste et ambitieuse des ressources de l’IDA, pour alimenter le moteur de développement de l’Afrique. Un communiqué post-sommet a détaillé l’engagement indéfectible des dirigeants à renforcer la gouvernance, libérer le potentiel du secteur privé pour la création d’emplois, mobiliser les ressources nationales et tenir les promesses en matière de changement climatique. L’accroissement de l’accès à l’énergie et au numérique, ainsi que l’amélioration de la résilience au changement climatique et aux conflits étant également au nombre des priorités", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Le rôle essentiel de l’IDA, le fonds de la Banque mondiale axé sur les personnes les plus défavorisées, est fortement salué par le gouvernement du Kenya. Le Dr William Ruto, président de la République du Kenya, a souligné l’urgence du changement pour le continent et son désir de capitaliser sur l’opportunité de ce moment charnière. Défendant avec ardeur le renforcement des contributions des donateurs à l’IDA-21, il a aussi souligné son rôle dans les changements transformateurs en Afrique, et dans le monde entier.





"Notre peuple et nous les dirigeants de l’Afrique sommes impatients de voir le changement s’opérer et nous voulons transformer le continent en ce moment de formidables opportunités. L’IDA a été et doit rester un partenaire de développement fiable pour l’Afrique, et nous exhortons les donateurs à renforcer leurs contributions à l’IDA-21 afin qu’ensemble nous puissions avoir un impact transformateur pour une Afrique meilleure, et pour un monde meilleur", a déclaré le président Ruto.