Tunisie: le ministre de l'Intérieur justifie l'arrestation de Noureddine Bhiri

Arrestation de Nourredine Bhiri

Après trois jours sans donner d’informations sur le motif de l’interpellation musclée du député et vice-président d’Ennahdha Noureddine Bhiri, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine a justifié lundi soir 3 janvier lors d'une conférence de presse son arrestation par « des soupçons de terrorisme dans le dossier ».

Sans jamais directement mentionner le nom de Noureddine Bhiri, le ministre de l’Intérieur a donné des éclaircissements ce lundi sur les motifs de son arrestation ainsi que celle du cadre sécuritaire Fathi Baldi vendredi 31 décembre.





Il a justifié la décision d’assignation à résidence sur la base de la loi, le décret légiférant l’état d’urgence en Tunisie et a déclaré qu’il y avait bel et bien des soupçons d’atteinte à la sécurité nationale. L’affaire serait liée à l’octroi de passeports tunisiens et de certificats de nationalité pour des personnes recherchées par la justice, via l’ambassade tunisienne à Vienne ainsi qu’un certificat de nationalité délivrée à un individu ayant des parents syriens.