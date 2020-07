"Quand l’esprit se déploie au delà du réel, il tourne en dérision extravagante"

Moustapha Cisse Lo

Face à cette sortie d'une insolence caractérisée mêlée d’une ignorance avouée de Moustapha Cissé Lô s'attaquant au Président de la République Macky Sall, à sa gestion et à certains de ses collaborateurs, nous pensons qu’il est naturel de remettre certains i sur leurs bonnes places.





A Moustapha Cissé Lô, nous voulons faire savoir que nous sommes flattés, surtout par lui qui a donné tant d'importance à l'opinion de ses amis d'hier. De tous ceux qui expriment rationnellement leurs opinions et qui s’identifient au culte de l’éthique, de la retenue et de la pondération, nous restons convaincus que les propos de monsieur Lô, ne valent pas plus que la portée de son expérience personnelle et qu'à ce titre, ils peuvent être facilement compréhensible.





Devons nous, vous rappeler que nous vivons en démocratie et qu'à cet effet simple, chacun a le libre droit de penser et de s’exprimer librement ?





Mais quoi de plus systématique que nous sachions que cette démocratie ne permet pas de s'attaquer aux personnes par l'insulte et par l’algarade ? Quiconque pose un acte ou émet une idée dans une démocratie comme la nôtre peut s'attendre à se faire critiquer. C'est le jeu de la libre opinion qu'il s'est agit. Mais nous estimons que les injures s'adressant à des hommes de bien, tout comme la violence, sont les armes du faible et déshonorent ceux qui s'en servent.





Si Moustapha Cissé Lô, réagit si fortement, c'est que la question le concerne très intimement. En réalité, le sieur Cissé Lô n’a de culte honorable que pour le diable !





Il y a une différence importante à faire entre la personne elle-même et ses idées. Les idées, elles, peuvent changer. Nous invitons ce camarade de parti à utiliser toutes les ressources de son dialectique pour tenter d'influencer les observateurs à penser autrement. En réalité, Cissé Lô a perdu une belle occasion de démontrer le bien-fondé de son point de vue sur la gouvernance du Président Macky Sall et l'attitude de ses collaborateurs.





Cependant, l’honorable député Farba Ngom et Yakham Mbaye ne sont peut-être pas les seuls qu'il rencontrera, ni maintenant ni dans les années à venir face à son opinion si infondée et son comportement si déloyal envers le Président Macky Sall qui l’a tout donné et qui ne doit plus rien maintenant.





Et ils-t-on pourtant donné l'occasion de construire ton argumentation. Hélas ! Pourquoi exposer un esprit si limité et dogmatique qui n'admet aucune opinion opposée à la sienne ? Nous pensons que, dans son propre intérêt et celui de son entourage, Moustapha Cissé aurait avantage à gagner de la crédibilité en revoyant son approche. Une argumentation solide, non destructive servirait mieux à sa cause.





El pistolero aurait dû parler avec un peu de retenu et de grandeur pour mériter cette confiance que le peuple sénégalais, en première ligne le Président Macky Sall, a placé en sa personne en tant que représentant du peuple à l’hémicycle. A ce niveau d'insolence et de perdition, il déshonore non seulement l'Alliance Pour la République mais aussi toute la République.





Son arrogance, son médiocrité et son insouciance ont fini de nous convaincre de son "état mental". Loin de réclamer une sanction à hauteur de ses actes, nous demandons la clémence du peuple et de la justice sénégalaise et souhaitons qu'il soit interné afin qu'il retrouve sa mémoire.