Orchestra Baobab : "Jambar Yi", un hommage aux aînés

L'Orchestra Baobab a fini d'entrer dans la légende au Sénégal, en Afrique et dans le monde. En cinq décennies, le mythique groupe a servi de belles mélodies aux mélomanes avec des sonorités mandingues et afro-cubaines.







La pérennité de l'Orchestra Baobab est assurée aujourd'hui par les héritiers de l'ancienne génération, qui ont décidé de rendre un vibrant hommage à ceux qui ont balisé le terrain et écrit une belle page de l'histoire de la musique sénégalaise. On peut citer Ndiouga Dieng, Rudy Gomis, Balla Sidibé, Thione Ballago Seck, etc. Tous décédés.





À travers "Jambar Yi", une chanson aux rythmes magnifiques, Alpha Dieng et ses amis ont chaleureusement rendu un grand hommage à leurs aînés dans un texte poignant, en saluant le service qu'ils ont rendu à la culture et aux arts.





Considéré comme l'une des plus belles formations musicales du Sénégal de tous les temps, l'Orchestra Baobab est à jamais ancré pour l'éternité. À l’image de cet arbre majestueux et séculaire, un des symboles du Sénégal, l'Orchestra Baobab défie le temps en continuant de faire de belles productions musicales.





Ses membres sont attendus dans plusieurs villes européennes, dans le cadre d'un tour du monde pour une série de concerts.





Seneweb vous fait découvrir la chanson.