Covid-19 au Sénégal : 2 nouveau décès, 43 tests positifs et 43 patients en réa

Les résultats des examens virologiques de ce mardi 25 août sont dévoilés. 43 nouvelles infections à coronavirus ont été détectés sur un échantillon de 816 tests. Selon le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, un taux de positivité de 5,27 % est repéré.





Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a ainsi procédé à la répartition des nouveaux cas positifs. A l’en croire, les malades proviennent de 29 cas contacts suivis par les services dudit ministère et de 14 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers à savoir : Dakar-Plateau (2), Kolda (2), Tambacounda (2), Thiès (2), Ziguinchor (2), Guédiawaye (1), Khombole (1), Kédougou (1), Tivaouane (1).





Par ailleurs, il a souligné que 43 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays contre 45 relevés hier.





Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a annoncé 2 décès liés à la Covid-19 enregistrés, ce lundi 24 août par dans des structures sanitaires du pays.





120 patients déclarés guéris





Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale de signaler, toutefois, 120 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à 2 reprises dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.





Selon le communiqué numéro 177 de ce jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a recensé depuis le 2 mars dernier, date de l’apparition du coronavirus au Sénégal, 13056 cas positifs. Ils sont répartis entre 8715 guéris, 274 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 4066 patients sous traitement.