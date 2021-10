ITIE /Eva Marie Coll. Seck : « Des pays ont demandé le report de la validation mais le Sénégal était prêt »

Le Sénégal a eu sa première validation en 2018. Beaucoup de progrès ont été faits en quatre ans et la deuxième validation est jugée satisfaisante pour le Sénégal, premier pays africain, quatrième dans le monde à obtenir ces notifications selon Eva Marie Coll. Seck. Elle note que le pays est allé au-delà de ce qui était attendu ces trois dernières années. Là où beaucoup de pays ont demandé un report. Mais le Sénégal était prêt parce qu’étant sur la bonne voie.



« Nous avons été les premiers avec la Grande Bretagne et les Philippines. La Grande Bretagne a une bonne note un peu moins (bonne) que nous tandis que Les Philippines sont dans des difficultés »



« Les ressources naturelles appartiennent aux populations qui doivent en bénéficier. La transparence est aujourd’hui une exigence et notre pays s’est attelé à respecter les normes. Ceci lui a valu un succès dans la notation de la norme ITIE. Notre pays a une note élevée de 93/100 par l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) qui vise à améliorer la transparence dans la gestion des ressources naturelles (le pétrole, le gaz, les ressources minières) », dit-elle. Et d’ajouter : " si on a la note de 90, c’est déjà bien et nous avons aujourd’hui en plus de la qualité, la quantité".



A l’en croire, l’ITIE est une norme sérieuse qui a un soutien fort de coalitions de gouvernements, entreprises, organisations de la société civile, d’investisseurs internationaux.