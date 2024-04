Microfinance et économie solidaire : le Ministre Alioune Dione fixe un nouveau cap

Le Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Alioune Dione vient de boucler 26 jours à la tête de son département. Ce temps lui a permis de dresser la liste des urgences. Il s’agit de la rationalisation des ressources, l’harmonisation des interventions et leurs articulations avec les nouvelles orientations.









Selon le Ministre, Alioune Dione, les urgences vont s'articuler sur trois orientations majeures à savoir la souveraineté économique, le développement endogène, l'unité nationale et les solidarités.









"Nous voulons que l'impact de la microfinance puisse se faire sentir chez les usagers de cette offre (la population cible de manière générale). Nous allons aussi faire en sorte que la Microfinance soit désarticulée de l’Economie sociale et solidaire », a informé Alioune Dione.





Il trace ainsi la voie qui fera que la microfinance soit au service de l'économie sociale et solidaire et une niche de création d'emplois. « C'est cela la nouvelle démarche. Auparavant on ne l'avait pas. On avait de manière plus ou moins disparate une intervention de la microfinance à part et une intervention de l'économie sociale et solidaire d'autre part », a diagnostiqué Alioune Dione.









L'économie sociale et solidaire, dit-il, n'était pas appréhendée comme étant un segment en tout cas parmi les plus importants à pouvoir créer le maximum beaucoup d’emplois.