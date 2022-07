Or, Zircon, Phosphate… : Les chiffres clés du secteur minier sénégalais

Les chiffres clés du secteur miniers sénégalais

L’exploitation des richesses minières du Sénégal est sur toutes les lèvres depuis quelques années et la gestion est épiée par les lanceurs d’alertes. Ainsi, soucieux de répondre à « l’exigence de transparence et de redevabilité envers le peuple », la direction du contrôle et de la surveillance des opérations minières (ministère des mines et de la géologie) en partenariat avec l’’agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) ont dévoilé, ce mardi 5 juillet 2022, les statistiques de l’activité minière de l’année 2020. Partagées au cours d’un atelier ouvert ce matin par le ministre Oumar Sarr, les données statistiques de l’année 2020 montrent que « nonobstant les impacts négatifs de la pandémie liée au Covid-19, le secteur des mines a enregistré un bond en avant par rapport aux années précédentes », souligne la tutelle.





En effet, ces données collectées qui concernent 68 entreprises titulaires de 80 titres miniers, révèlent que la production totale en valeur est passée de 1126,7 milliards de francs CFA en 2019 à 1141,8 milliards de francs CFA en 2020. Ceci pour une production totale où naturellement l’or occupe la première place avec 12,4 tonnes d’une valeur de 387,7 milliards de francs CFA contre 13 tonnes d’or en 2019 estimé à 339, 6 milliards de francs CFA.





84 376 tonnes de Zircon d’une valeur estimée à 50, 2 milliards de francs CFA ont été produites.





Pour le phosphate, la production caracole à 2 230 504 tonnes pour 66, 2 milliards de francs CFA. Quant à l'ilménite, la production se chiffre à 521 440 tonnes soit 58,8 milliards de francs CFA (+9,2 milliards FCFA).





Les exportations dans le secteur minier, dominées par l’or (toute la production d’or est exportée, Ndlr) suivi des minéraux lourds et du phosphate, sont estimées à 1 155 512 tonnes en 2020 soit 515,2 milliards de francs CFA. Des chiffres qui prouvent, selon le ministre, la résilience du secteur minier. Toutefois, les activités minières restent encore très faibles car elles ne représentent que 4,2% Pib.





Quid du contenu local, et de la main d’œuvre locale ?





Sur les 727,9 milliards payés aux fournisseurs, les entreprises locales ont capté les 211,2 milliards de francs CFA soit 29%, là où les fournisseurs étrangers captent 71% des achats soit 516,7 milliards de francs CFA. Une tendance que les entreprises sénégalaises sont invitées à renverser.





S’agissant de l’emploi dans le secteur minier, le nombre total est estimé à 9508 en 2020 dont 95,6% de sénégalais et 415 expatriés soit 4,4% du personnel. Cependant, l’analyse démontre que l’écrasante majorité de la main d’œuvre locale, 84,9 % pour être plus précis, est constituée de techniciens, d’agents de maîtrise et d’ouvriers qualifiés, de manœuvres, d’ouvriers et d’apprentis.





Pour une masse salariale chiffrée à 88,1 milliards de francs CFA, la répartition est ainsi faite : les cadres supérieurs (majoritairement composés d’expatriés, ndlr) qui sont les moins nombreux se répartissent près de 39,7% de la masse salariale. « Ils sont suivis par les techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés qui récupèrent 33,4% des rémunérations versées. Les techniciens supérieurs et cadres moyens et les employés, manœuvres, ouvriers et apprentis se retrouvent avec des parts respectives de 16,3% et 10,6% des salaires du secteur minier en 2020 », renseigne le rapport.