Rapport de la cour des comptes : le représentant du FMI annonce…

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19 a poussé le Fonds Monétaire International (FMI) à réagir. L’institution internationale avait décaissé un peu plus de 50 milliards de dollars à l’endroit des pays à faible revenu dont le Sénégal où elle a contribué à hauteur de 40%.



Mais dans le cadre de ses engagements avec le FMI, le Sénégal a dévoilé le rapport de la cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Ce document relevant plusieurs irrégularités a fait polémique dans le pays. En conférence de presse ce mardi 10 janvier, le représentant résident du FMI au Sénégal, Mesmin Koulet-Vickot est revenu sur cette actualité. S’étant entretenu dans la matinée avec des membres du gouvernement dont le ministre de la justice, ce dernier aurait confié au représentant que le dossier de la cour des comptes serait entre les mains du procureur.



Toutefois, Mesmin Koulet-Vickot a tenu à féliciter le travail effectué par la cour des comptes et la transparence du gouvernement dans cette affaire. « Je voudrais saluer ce bel exercice de transparence et de reddition des comptes. Cela démontre la capacité et l’indépendance de la cour des comptes du Sénégal qu’il faut saluer. Dans beaucoup de pays, ces rapports ont été produits par des cabinets indépendants, ce qui n’est pas le cas au Sénégal ».



Ce rapport serait l’un des 4 engagements du gouvernement sénégalais avec les partenaires publics. Parmi ces engagements, on peut citer : la production de rapports trimestriels d’exécution budgétaire ; la production d’un rapport par l’ARMP des marchés passés dans le cadre des fonds Covid ; la production d’un rapport produit par le comité ad hoc sur le suivi des fonds Covid et celui de la cour des comptes.



Précisant que les « Les irrégularités relevées sont sérieuses et les recommandations forts pertinentes » le représentant résident du FMI affirme que l’institution sera « attentive et engagée à accompagner le gouvernement » dans la mise en œuvre des recommandations issues de ce rapport.