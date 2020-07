Relance de l’économie : Macky presse le gouvernement

Le chef de l’Etat n’entend pas perdre du temps dans la relance de l’activité économique. A peine a-t-il levé les dernières restrictions dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, lundi dernier, que Macky Sall met la pression sur son gouvernement pour une reprise accélérée.







« Le Président de la République a, par ailleurs, rappelé l'impératif pour la Nation, d'engager, à partir de ce jour, 1er juillet 2020, "un semestre intense de travail" pour stabiliser et relancer l'activité économique, la croissance et l'emploi dans le contexte du post COVID-19 », relève le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 1er juin 2020.









Macky Sall a instruit son gouvernement, en collaboration avec les forces vives de la nation, à renforcer les capacités productives « ainsi que la consolidation du caractère endogène, inclusif et équitable de la croissance économique grâce à une valorisation plus soutenue du contenu local ». Le chef de l’Etat veut instaurer une "culture du produire et consommer sénégalais".