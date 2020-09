Bac-2020 : Le Lycée Scientifique d'Excellence de Diourbel fait carton plein

C'est le quotidien L'AS qui donne cette information qui fera du baume, dans ce contexte de Covid-19, au cœur de certains parents d'élèves. Comme son nom l'indique, le Lycée scientifique d'Excellence de Diourbel (Lsed) n'a pas fait dans la demi-mesure lors du baccalauréat 2020. Il a répondu à son nom en faisant carton plein, puisqu'il a obtenu 100% d'admis dès le premier tour. En Série S1, tous les 27 candidats qui se sont présentés ont été admis à l'issue du premier groupe.





Et, cerise sur le gâteau, 20 lauréats ont réussi haut la main puisqu'ils ont obtenu la mention TRÈS BIEN. Six (06) ont eu la mention BIEN tandis que le dernier candidat est passé avec la mention ASSEZ BIEN. Pour prouver qu'il est un crack, le major de la Terminale S1 du Lsed a obtenu une moyenne générale de 17,96 au Baccalauréat. À l'exception de deux jurys, les candidats présentés par le Lsed ont été tous classés premiers dans leur jury.





En Série S2, l'ensemble des 33 candidats du Lsed qui se sont présentés ont obtenu leur premier diplôme universitaire dès le premier tour. C'est dire qu'il n'y aura pas d'épreuves de deuxième groupe. Et dans cette série, les nouveaux bacheliers se sont brillamment illustrés puisque deux d'entre eux ont eu la mention TRÈS BIEN. Au même moment, 22 candidats ont été admis avec la mention BIEN, 05 avec la mention ASSEZ BIEN.





Il n'y a eu que 04 candidats qui sont admis avec la mention PASSABLE. Pour cette série également, beaucoup de candidats du Lsed sont également sortis major de leur jury. Face à cette belle performance, l'Association des Parents d'Elèves (Ape) du LSED remercie et félicite tout l'encadrement administratif, pédagogique et de service de l'établissement. Pour Mme Seynabou Ndao et ses camarades, ces résultats sont aussi ceux de l'encadrement administratif, pédagogique et de service de l'établissement.