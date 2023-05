Cames : Dakar prépare ses candidats à l’agrégation

A la faculté de médecine, les résultats d’agrégation du concours au Cames sont satisfaisants (presque 100%). Par contre, en science sociale, le taux est plutôt ‘’décevant’’ (32% l’année dernière). Pour le Recteur de l’UCAD, Pr Ahmadou Aly Mbaye, il n’y a pas de secret : c’est la préparation. C’est dans ce sens qu’il a reçu, le samedi 20 mai 2023, une délégation composée des candidats en Economie et Gestion, en compagnie du Doyen de la FASEG et des deux points focaux que sont Pr Ibrahima Samba Dankoco et Pr Mamadou Lamine Dial.







Le Recteur a, en effet, mis en place une commission centrale de renforcement des capacités des candidats dirigée par le Pr Ndiaw Diouf, avec des points focaux dans les facultés ; l’objectif étant d’aider les prétendants à l’agrégation à maximiser leurs chances de réussite.





« Ce n’est pas un concours pour recruter des génies. Le concours cherche à recruter des enseignants travailleurs et persévérants. La préparation est donc extrêmement importante », déclare le Recteur.





D’après les points focaux, plusieurs sessions ont déjà été organisées notamment sur la méthodologie et la présentation de la note de synthèse.





Pour sa part, Pr Ibrahima Samba Dankoco a relevé la nécessité d’avoir des moyens pour se préparer. En guise de réponse, le Recteur annonce des bourses d’accompagnement des candidats en science sociale, sur la base d’une sélection. Les critères seront définis par la commission en collaboration avec les Doyens. Pour cette année, 10 bourses seront mises à dispositions des candidats, avec option d’augmenter le nombre dans les années à venir. Il s’agit d’un billet d’avion et d’un paquet forfaitaire.