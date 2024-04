Chapelet de doléances à l'université de Bambey : Abdourahmane Diouf attendu ce mardi sur un terrain miné

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va effectuer, demain mardi 30 avril, sa première visite à l'université Alioune Diop de Bambey.

J'ai l'honneur de vous inviter à cette visite qui démarrera à partir de 9 h précises au site de Ngoundiane [...]" lit-on dans un document signé par le recteur Pr. Ibrahima Faye.









Abdourahmane Diouf est attendu sur un terrain miné où un chapelet de doléances l'attend. Le collectif des étudiants de ce temple du savoir avait déjà décrété plusieurs grèves pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Il avait décrété deux jours de grève durant le mois de mars pour dénoncer le manque d’eau et les coupures d’électricité dans le campus social depuis plus de six jours.





Également, le Collectif des enseignants-vacataires de l’université Alioune Diop avait décrété, au courant du mois de mars dernier, un arrêt des cours de trois jours pour dénoncer le retard du paiement des heures de vacation. Ces enseignants réclamaient le paiement partiel des émoluments dans les plus brefs délais. Ils déploraient le manque de communication des autorités face aux problèmes rencontrés par le personnel enseignant et de recherche vacataire dans l’espace universitaire.