Crise d’apprentissage : Seul un enfant sur cinq termine les études primaires, en Afrique subsaharienne

Seul un enfant sur cinq termine les études primaires en Afrique

Selon une étude du Réseau africain de campagne pour l'éducation pour tous (Ancefa), seul un enfant sur cinq termine les études primaires en Afrique subsaharienne.





Un problème accentué par une fracture numérique caractérisée par les difficultés d’accès et les coûts de connexion élevés qui constituent un frein majeur à la mise en œuvre de mesures de continuité pédagogique et d’apprentissage.





‘’La crise d’apprentissage en Afrique subsaharienne reste profonde, malgré la massification de l’éducation. Seuls deux enfants sur trois terminent l’école primaire. Parmi ceux qui y parviennent, seuls trois sur dix atteignent le niveau minimum de compétence en lecture. Ce qui signifie que, au total, à peine un enfant sur cinq y parvient’’, regrette Paul Gnelou, Vice-Président du Conseil de l’Ancefa qui était à Dakar pour le 11e forum de l’instance.