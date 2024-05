Fête du 1 Mai: L'intersyndical du Crous de Kaffrine liste ses doléances

Les travailleurs du Centre universitaire régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaffrine, à travers leur syndicat, ont célébré, ce mercredi, au sein du campus, la fête du 1er mai, communément appelée: la Journée internationale du travail.









L’intersyndicale composée des syndicats comme le STESU, le SATUC, le SYNTES, le SYNTRAS, le SATUS, le STDS et le SAT/COUS) a déposé un cahier de doléances sur la table du directeur Ousseynou Diop.









Les travailleurs ont magnifié le travail du directeur du centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass, docteur Ousseynou Diop avant de lister quelques doléances.









“Nous saluons le dialogue que vous prônez en permanence, l’esprit d’équipe qui vous anime et votre pragmatisme”, a fait savoir Lahine Ndao secrétaire général SYNTES (syndicat des travailleurs de l' enseignement supérieur) et Porte parole de l’ intersyndicale du Crous.ss.









“Étant les représentants des travailleurs, et ayant comme mission la défense de leurs intérêts, nous vous présentons le cahier de doléances à l’occasion de la fête internationale du travail”, a-t-il ajouté.









"Pour offrir un service de qualité, il nous faut des agents qualifiés, bien rémunérés et indépendants de tout pouvoir ayant des garanties collectives qui leur permettent d’accomplir leurs missions et de répondre ainsi aux besoins évolutifs du personnel et des étudiants", a listé Lahine Ndao.









La responsabilité des travailleurs est de travailler à ce que l’ensemble du salariat intervienne par l’action pour faire aboutir des revendications améliorant les conditions de vie et de travail de chacun(e), estime t-il.









Le porte-parole des travailleurs a listé des points de revendications tels que le reversement des cotisations à l’IPRES et à la caisse de sécurité sociale, l’achèvement et la livraison des chantiers de l’Université, l’augmentation du budget alloué au CROUS-SS, l’instauration d’un système d’absorption des vacataires, la généralisation des indemnités de logement des agents, l’équipement des agents de contrôle, l’augmentation des avantages liées à la retraite, la généralisation de la régularisation des indemnités des agents, le reclassement et avancement des agents et le paiement des heures supplémentaires