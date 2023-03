Le gouvernement bruxellois interdit TikTok sur le matériel professionnel

Le gouvernement bruxellois a formalisé vendredi soir sa décision d'interdire l'utilisation de l'application TikTok, de manière temporaire, sur "le matériel mis à disposition du personnel des organismes régionaux".



La circulaire détaillant entre autres la date d'entrée en vigueur de cette interdiction sera présentée la semaine prochaine en conseil des ministres, précisent en début de soirée les cabinets du ministre-président Rudi Vervoort et du ministre Bernard Clerfayt, en charge des Pouvoirs locaux.



Plus tôt dans la journée, les deux ministres avaient déjà indiqué avoir l'intention de suivre sur ce point le Conseil National de Sécurité, qui venait d'annoncer avoir décidé d'interdire aux ministres, membres de cabinets et fonctionnaires fédéraux l'usage de l'application sur leurs smartphones professionnels. TikTok, qui appartient à l'entreprise chinoise ByteDance, est au centre de préoccupations de transferts de données aux autorités chinoises.



Que la Région suive le fédéral sur ce plan s'inscrit "dans un souci de cohérence", note Rudi Vervoort vendredi.

Le gouvernement bruxellois demandera aussi aux pouvoirs communaux de s'aligner, pour 6 mois.