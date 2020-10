Le Royaume-Uni veut interdire les délinquants européens sur son territoire

Boris Johnson, Pm Britannique

Le Royaume-Uni veut interdire l'entrée de son territoire aux ressortissants européens condamnés à plus d'un an de prison, quand la libre circulation des personnes aura cessé avec la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne le 1er janvier.

Le gouvernement britannique a indiqué jeudi que cette nouvelle règle s'inscrivait dans sa volonté, avec le Brexit, de déployer un système migratoire "plus ferme et plus juste", où les citoyens européens seront soumis au même régime que les migrants non-UE.

Législation soumise au Parlement

"Actuellement, en vertu de la législation européenne, le Royaume-Uni a autorisé des délinquants de l'UE à entrer dans le pays, alors qu'ils auraient autrement été stoppés et refoulés", a souligné l'exécutif dans un communiqué.

La nouvelle législation sera soumise au Parlement jeudi.





“Dangereux délinquants étrangers”

"Pendant trop longtemps, les règles européennes nous ont forcé à autoriser dans nos rues de dangereux délinquants étrangers, qui malmènent nos valeurs et menacent notre mode de vie", a commenté la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, dans un communiqué. "Le Royaume-Uni sera plus sûr grâce à des contrôles frontaliers plus fermes et plus justes, où les délinquants étrangers seront soumis aux mêmes règles en matière de criminalité, quelle que soit leur nationalité."





Décision au cas par cas

Dans certains cas, des personnes condamnées à moins d'un an de prison ou des délinquants n'ayant pas été condamnés à une peine d'emprisonnement pourront également être refoulées, en vertu du projet de loi qui ne concerne pas les ressortissants européens déjà installés au Royaume-Uni s'ils y ont obtenu un permis de séjour.





Des interrogations demeurent