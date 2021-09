Les talibans interdisent aux coiffeurs de raser ou tailler la barbe des hommes en Afghanistan

Les talibans interdisent de couper la barbe aux hommes

Dans la province afghane de Helmand, les talibans ont interdit aux barbiers/coiffeurs de raser ou de tailler la barbe des clients. Il s’agit d’une nouvelle interprétation stricte de l’Islam par les talibans, alors que le mouvement islamiste avait promis de ne pas le faire.





Ce lundi, les barbiers/coiffeurs de l’Helmand ont reçu une lettre signée par le ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, indiquant qu’ils ne sont plus autorisés à tailler ou à raser les barbes des clients. S’ils ne respectent pas cet ordre, cela entraînera une punition et une humiliation publique, tant pour le coiffeur que pour le client, rapporte le journaliste afghan Bilal Sarwary dans un tweet.

Les salons de Kaboul ont également reçu l’ordre d’arrêter de “suivre les styles américains”, rapporte la BBC. Ils ont également entendu dire que les talibans prévoient d’envoyer des soldats pour les surveiller.





Des règles de plus en plus strictes

Immédiatement après leur arrivée au pouvoir le 15 août dernier, les talibans avaient promis une approche plus douce par rapport à leur précédent règne dans les années 1990, lorsqu’ils utilisaient une interprétation stricte de la charia. Aujourd’hui, quelques semaines plus tard, leurs actions semblent contredire cela. Des règles de plus en plus strictes sont introduites par le célèbre ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice.