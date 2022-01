Pass vaccinal en France: deux députés ont failli en venir aux mains

Bagarre à l'assemblée Nationale en France

Les débats sur le pass vaccinal ont été houleux à l’Assemblée nationale. Deux élus ont même failli en venir aux mains, relatent L’Express et HuffPost, au point que des huissiers du parlement et d’autres députés ont dû intervenir pour les séparer. Ambiance.

Les discussions sur le pass vaccinal se sont prolongées tard dans la nuit de mardi à mercredi après la sortie controversée d’Emmanuel Macron. Selon les informations relayées, deux élus, le député de La France insoumise (LFI) Alexis Corbière, et le représentant de La République en marche (LREM) François Cormier-Bouligeon, ont été “à deux doigts de se battre”.





Tensions extrêmes

Il était 2h du matin et la séance venait d’être levée. Toute la soirée, les échanges avaient été tendus, notamment entre les élus LREM et l’opposition LFI. Avant de quitter l’hémicycle, François Cormier-Bouligeon, ancien rugbyman se rapproche des bancs Insoumis pour leur dire sa façon de penser. Pas une insulte mais... une expression latine, souligne-t-il: “Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans (NDLR: on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes)”. “Je suis juriste, j’aime répliquer en latin”, confie-t-il à L’Express.





“Ta gueule!”

Selon les témoins, le ton et le registre auraient en réalité été très différents: “T’as la grosse tête. Ta gueule!”, aurait ainsi scandé Cormier-Bouligeon auquel Alexis Corbière aurait répondu: “Et toi, t’as un gros ventre!”. C’est là que les échanges ont failli complètement dégénérer. “Front contre front", les deux élus sont sur le point d’en venir aux mains. Un huissier intervient pour les séparer avec l’aide de quelques députés. D’autres débarquent avec la volonté, au contraire, d’en découdre. Les insultes fusent de toutes parts.