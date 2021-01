Affaire Hiba Thiam: Dame Amar et Cie condamnés mais libres

Le jugement est tombé. Le Tribunal correctionnel du tribunal de grande instance (TGI) a vidé l’affaire Hiba Thiam, ce 27 janvier. Dame Amar, Pape Diadia Tall, Alya Bakir, Fatima et Djibril Ndiogou Bassene ont pris six mois ferme pour détention de drogue et non assistance.





Quant au policier Lamine Diédhiou, il est condamné à six mois assortis avec sursis pour corruption corruption passive.





Le juge a finalement relaxé Louty Bâ et Amadou Niane.





Par ailleurs, tous les prévenus sont relaxés du délit d' association de malfaiteurs.





Toutefois, il faut rappeler que Dame Amar et Cie sont libres depuis le jour de leur procès, tenu le 13 janvier dernier. Car ayant obtenu la liberté provisoire introduite par les avocats de la défense à la suite de leurs plaidoiries.





En fait, le parquet avait requis 8 mois contre Dame Amar, Pape Diadia Tall, Fatoumata Jacqueline Rigal alias Choupette, Djibril Ndiogou Bassène alias Nekh, Alia Bakir, Lamine Diédhiou, Lamine Niane et Louty Ba pour association de malfaiteurs, détention de drogue en vue de la consommation personnelle, violation de la loi sur le couvre et non-assistance à une personne en danger. De même que pour le policier Lamine Diédhiou interpellé pour corruption passive et de violation du couvre-feu.





De l’autre côté, les avocats de la famille de Hiba Thiam réclament la somme d’un (1) milliard de FCFA à titre de dommages et intérêts.