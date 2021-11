Conseil supérieur de la magistrature : Le juge Téliko se défoule sur le ministre de la Justice

L’ex-président de l’Union des magistrats sénégalais (UMS) et le ministre de la Justice se sont livrés à un échange acidulé lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui s'est tenu, hier, au Palais.



Souleymane Téliko reproche à Me Malick Sall son affectation à Tambacounda où il occupe un poste de président de Chambre à la Cour d’Appel.



«Vous n’avez rien à me reprocher. Je ne suis coupable d’aucune faute. J’ai toujours fait mon travail convenablement», a-t-il martelé dans des propos rapportés par Les Échos.



Téliko de rembobiner : «C’est une décision injustifiable Mais, je ne me fais pas de soucis, car le dernier mot revient toujours à Dieu «wal aaxibatu lil muttaxiin».



Le ministre de la Justice, resté de marbre, de lui rétorquer : «J’ai besoin d’hommes d’expérience au niveau de la Cour d’Appel de Tambacounda».