Décès de Samba Sarr: Augustin Senghor et Cie appelés à s’expliquer

Décès de Samba Sarr, Augustin Senghor appelé à s'expliquer

Après une plainte déposée contre lui par la famille du défunt président de l’Asc Thiossane, Maître Augustin Senghor va s’expliquer. En effet, le Procureur a demandé l’ouverture d’une information judiciaire selon l’Observateur.