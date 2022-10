Procès Kaliphone : Adja Thiaré ne sera pas au tribunal, ce que son avocat va demander au juge

Initialement prévu lundi dernier, le procès de Kaliphone pour coups et blessures volontaires, a été renvoyé à ce jeudi. Mais l’activiste devrait être seul à la barre. D’après Les Échos, son accusatrice, Adja Thiaré Diaw, ne va pas comparaître.



Un de ses avocats renseigne qu’elle est toujours hospitalisée au service psychiatrique de l’Hôpital Principal. «Ça sera très compliqué pour qu’elle vienne, confie-t-il au journal. On avait fait la promesse qu’elle allait venir parce que nous avons estimé que nous pouvions la faire comparaître à l’audience de ce jeudi. On a été à l’hôpital à deux reprises pour ça, mais le médecin traitant nous a dit qu’elle ne peut pas bouger.»



L’avocat de la plaignante va proposer au juge de faire témoigner ce dernier à la place de sa cliente. «Nous lui avons demandé de venir, mais il attend l’autorisation du juge. Il nous a dit qu’il est disposé à venir éclairer la lanterne du tribunal», renseigne la robe noire.