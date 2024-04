Tribunal de Thiès : Un officier d’état civil condamné à 6 mois ferme

Un an d’emprisonnement, dont six mois ferme pour faux : c'est la sentence prononcée contre S. Faye, officier d’état civil à la marie de Thiès-Est, au moment des faits, et actuel chef du service d'état civil de la mairie de Thiès.





Le juge du tribunal d’instance de Thiès, statuant en matière correctionnelle et en premier ressort, en son audience publique de ce lundi 29 avril 2024, n’y est pas allé de main morte. Le mis en cause a été déclaré coupable de faux, pour avoir délivré un extrait fictif à un étranger par le biais d’un agent municipal de la commune de Thiès-Nord qui servait d’intermédiaire. Ce dernier a écopé de trois mois d’emprisonnement, dont un an ferme, pour complicité de faux.





Le jeune étranger, qui voulait se procurer des papiers sénégalais pour voyager aux USA via le Nicaragua, a été arrêté par la police de Tivaouane où il était parti se faire établir un passeport sénégalais avec le faux extrait de naissance. Il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour tentative d’usage de faux.





Les problèmes d’état civil au niveau de Thiès, comme sur le plan national, posent de sérieux problèmes et engendrent de lourds préjudices à beaucoup de citoyens obligés de procéder à des annulations d’actes.