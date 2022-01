L’Assemblée nationale endeuillée: La député Dieh Mandiaye Ba n’est plus!

Décès de la deputée Dieh Mandiaye Ba

C’est une triste nouvelle. Député à l’assemblée nationale, Dieh Mandiaye Ba est décédée, dans la nuit du lundi 17 janvier au mardi 18 janvier à Dakar. La parlementaire était la présidente de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération Economique de l’Assemblée Nationale du Sénégal et, présentement, première présidente de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains.