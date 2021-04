Procès, Problèmes avec Marodi… Mage crache ses vérités !

La polémique continue d’enfler à Marodi. Après le départ de Halima Gadji alias Marième Dial, d’autres acteurs montent au créneau pour dénoncer la «précarité» dont ils sont victimes. James, Mage et Léna, avaient même traîné en justice le producteur Massamba Ndour. Dans cet entretien accordé à iGFM, «Mage» revient sur ce litige qui a été porté devant les tribunaux. C’est une actrice dégoûtée, voire remontée et déçue, qu’on a eu au bout du fil. Depuis les Etats-Unis, elle parle...



Le Silence de Mage…



«Si je me suis tue pendant tous ces derniers mois depuis la fin du tournage de la saison 1 de Golden, c’était pour différentes raisons. Mais aujourd’hui je tiens à dissiper le doute et faire taire des rumeurs. Partout les gens me demandent pourquoi Golden 2 n’est pas tournée comme si cela ne dépendait que de moi. J’ai toujours répondu et me répète encore que, je ne suis que l’un des Acteurs principaux de cette série et non pas la Productrice. Donc la suite de cette série ne dépend pas de moi, mais de Marodi, donc de Mass Ndour», a-t-elle fustigé (…) Les acteurs et les artistes doivent connaître leur valeur. Je suis avant tout une Artiste qui respecte le secret professionnel et les termes des contrats qu’elle a signé. Quand je commence un travail je me donne à fond afin que le résultat puisse s’approcher de la perfection. Nous autres Artistes nous avons un devoir que je m’évertue à remplir : il ne s’agit pas seulement de distraire un public mais aussi d’éduquer, de transmettre un message, de réconcilier, d’animer, de calmer…»



Les débuts avec Mass et Golden…



«J’ai passé presque toute ma vie à l’étranger avec plus de 20 ans aux États-Unis, un peu moins en France et au Brésil, et quand j’ai éprouvé l’envie d’avoir un pied-à-terre solide chez moi au Sénégal c’était parce que je voulais vraiment y travailler et faire un retour dans le monde de l’audiovisuel Sénégalais et en ramenant mes expériences, apporter mon humble participation à l’amélioration de notre cinéma Sénégalais. Je ne peux donc pas me permettre de venir signer un contrat, avec soi-disant l’une des meilleurs boîtes de production pour m’amuser, perdre mon temps et faire perdre du temps, après avoir fini de tourner un long métrage! Mass Ndour m’a proposé Golden à Ouagadougou, au moment où le long métrage ‘’Frontières’’ où je suis Actrice principale, avait remporté depuis sa sortie plus de 10 prix dans le monde entier. J’ai tout de suite adoré Golden».



«Les conditions étaient très difficiles»



«Il est anormal que les autres pays réussissent dans leur cinéma et que nous on traîne derrière, alors qu’on a les capacités et peut-être même mieux que les autres. Les choses doivent changer. Quand je m’engage dans quelque chose j’y vais à fond et avec Marodi j’ai plongé les yeux fermés dans ce projet, avec une confiance aveugle et passionnément. Les conditions de travail étaient très difficiles, et parfois insupportables, et j’ai supporté ce que je n’aurai jamais supporté ailleurs. Mais encore une fois quand je crois en quelque chose je fonce la tête baissée et plus on avançait, plus le public aimait cette série et cela me motivait pour continuer à donner le meilleur de moi-même.»



«Tout le monde s’imaginait que j’avais gagné le jackpot…»



«Quelle ne fut ma surprise d’apprendre sur les réseaux sociaux, à peu près 6 à 7 mois après la fin du tournage, que Golden passait sur la chaîne A+. Des amis m’apprenant que l’affiche de Golden se trouvait dans près de 500 stations de métro en Europe, spécialement cette énorme affiche avec toute la famille Gaye, à la Gare du Nord en plein croisement de la ligne du RER ! Tout le monde s’est dit que j’avais gagné le jackpot, que la saison 2 allait démarrer de suite avec des millions qui tomberaient à flot! Marodi avait vendu Golden à Canal sans que cela ne soit spécifié dans mon contrat ni dans un autre. Je ne vais pas dévoiler ici les termes de mon contrat de travail avec Marodi, mais cela n’était pas dans nos accords et ce préjudice avait donc entraîné des conséquences sur ma vie familiale, professionnelle et sur ma santé. De surcroît doublé en Français, ce que j’aurai tant souhaité moi-même faire...Puis Golden était ensuite diffusée sur d’autres chaînes liées à Canal».



«Les conditions de tournage étaient horribles»



«C’est dommage ! Car, jamais au plus grand jamais je ne me serai lancée dans cette aventure où j'ai été, en quelque sorte, humiliée, moi qui viens des USA avec une expérience plutôt grand écran. Je me suis faite avoir comme une débutante parce que j’ai fait confiance en quelqu’un de mon pays pour notre cinéma. Après tous les efforts donnés, et l’appréciation du public après 8 longs pénibles mois de tournage qui ont fini par me faire hospitaliser à Paris pendant 10 jours (énorme stress causant d’horribles maux d’estomac), voilà ce que je méritais comme coup de massue ? J’étais déçue, en colère, triste, et malgré cela, pendant un an (depuis mai 2020), je me suis tue, sans jamais parler de cela à qui que ce soit sur les réseaux.»



Le procès...



«M’étant jointe à Dany (Léna Thomas Ndiaye) et à James (Julo Souleymane Ndiaye) pour intenter un procès contre Marodi, contre Mass Ndour: Dany avait déjà gagné son 1er procès contre Marodi, nous avons fait bloc à 3 et malgré de multiples tentatives de conciliation avec Mass Ndour, le procès a finalement eu lieu et nous avons gagné. C’était en mars 2021.... Et pendant tout ce temps-là, je n’ai jamais révélé quoi que ce soit de cette situation (horreur du buzz !) malgré les relances du public et questions de mes proches et amis. Durant les tentatives de conciliation je m’étais dit simplement qu’une solution à l’amiable serait trouvée et que l’aventure pouvait continuer sur de nouvelles bases: à un moment donné j’ai moi-même pris la décision de parler directement à Mass pour même arrêter la procédure et trouver un terrain d’entente, tellement la pression de la demande pour la saison 2 était forte.»



La médiation et la condamnation



«Quelques personnes ont tenté médiations. Mass Ndour n’a jamais accepté et on est donc allés droit au procès d’où on est sortis victorieux. Bien sûr que j’ai un goût amer dans la bouche car cela aurait pu se passer autrement : ce n’est pas pour l’argent que j’ai fait cela mais c’est pour une question de principe. L’artiste est une personne qui doit se faire respecter, les termes d’un contrat doivent être respectés et surtout nous devons tous tirer des leçons de cette situation : sans éducation, sans formation, sans coaching, sans conseillers compétents en cinéma, les Acteurs continueront à signer des contrats incomplets, ambigus, il faut connaître ses droits. Sans cela il y aura toujours des frustrations, des grincements de dents, des séries inachevées et notre cinéma sénégalais n’ira nulle part.



«Des acteurs vont toujours jouer dans de mauvaises conditions»



«Nous avons au Sénégal un très bon potentiel, il nous faut juste ces quelques efforts, de la discipline, et de la rigueur au travail pour que nous puissions faire plus ce que nous avons déjà fait et notre cinéma pourra même dépasser les autres pays pourquoi pas, nous sommes en très bonne voie. (…) Je pensais que les choses allaient changer et que Massamba Ndour allait comprendre. Mais rien, il a enfoncé le clou. Hélas, on aura toujours certains acteurs qui vont accepter de jouer dans de mauvaises conditions, juste pour se faire voir à l'écran et ça arrange les maisons de production, comme Marodi qui en profitent. Mais, en même temps, avec cette (malheureuse) situation qu’est la nôtre, les gens ont les yeux ouverts».



Golden saison2

Serai-je prête pour Golden 2? Bien sûr ! Mais....Cela ne dépend pas de moi. Alors « les fans de Mage », sachez que ce n’est ni à cause de mon absence du Sénégal (avec le modernisme le problème de distance n’est plus un problème et cela ne l’a pas été en saison 1), et ce n’est ni à cause de ce virus, ni à cause de l’argent que Golden2 n’est pas (encore) tournée.