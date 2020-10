Adji Mergane Kanouté, députée : « Ce que nous attendons de Sonko»

« Comme tout député, mon collègue Ousmane Sonko peut bel et bien déposer une question écrite en se basant sur les articles 92 et 95 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale du sénégal », a tenu à relativiser la députée de la majorité, Adji Mergane Kanouté.Membre de la coalition Macky2012 et promue vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, elle porte la réplique au leader de Pastef. « Nous attendons de Sonko qu’il vienne prendre part aux commissions techniques et finances, où il a toute la latitude de poser toutes les questions directement et oralement aux ministres concernés », dit-elle dans les colonnes de Vox Populi. Avant d'ajouter : « Le bavardage inutile n’a pas de sens, dans un pays où les priorités s'articulent autour du programme de relance économique et de programmes sociaux qui auront, à coup sûr, un impact bénéfique sur les populations ».Pour ce qui est des critiques de tous bords contre l’Assemblée, «pour nous, l'essentiel est de jouer pleinement et dignement notre rôle de représentants du peuple. C’est notre quotidien de tous les jours, et les Sénégalais et les Sénégalaises nous manifestent leur satisfaction et nous encouragent dans ce que nous faisons », tempère-t-elle.